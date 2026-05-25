Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 genç kız yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun trafik akışının yaşandığı saatlerde Atatürk Bulvarı'nda iki motosiklet çarpıştı. Her iki sürücü de yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralanan 2 genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine koşan özel bir hastanenin sağlık çalışanları yaptı. Yaralılar kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, özellikle hastane çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirttiler.

Kazanın yaşandığı noktada trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı