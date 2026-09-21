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Edirne'de ev sahibi, 1 milyon 158 bin 100 liralık altının çalındığını iddia etti

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Edirne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden 20 Eylül 2026'da 1 milyon 158 bin 100 lira değerinde altın çalındığı iddia edildi. Ev sahibi, temizliğe gelen kişiden şüphelendiğini belirterek polise başvurdu; inceleme başlatıldı.

Edirne'de bir evden toplam 1 milyon 158 bin 100 lira değerinde altın çalındığı iddia edildi. Ev sahibi, altınların kaybolmasının ardından evine temizliğe gelen kişiden şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.

Olay, Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi 20 Eylül 2026 tarihinde polis merkezine giderek ikametinde bulunan toplam 1 milyon 158 bin 100 lira değerindeki altınların çalındığını beyan etti.

Altınların kaybolduğunu fark eden ev sahibi, evine temizliğe gelen kişiden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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