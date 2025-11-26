Edirne'de eski muhtar, köy meydanında vuruldu

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler köyünde, 55 yaşındaki eski muhtar, köy meydanında tartıştığı şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Enez ilçesine bağlı Şehitler köyü meydanında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından Fethi Aktaş (58), yanında bulunan av tüfeği ile 55 yaşındaki eski muhtar Alaaddin Yaman'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Olayın ardından Fethi Aktaş, tüfeğiyle birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Jandarma ekipleri köyde geniş çaplı inceleme başlattı. - EDİRNE