Edirne'de 830 Kutu Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 830 kutu kaçak ilaç ele geçirdi. Aramada 200 kutu 800 cinsel içerikli hap, 630 kutu vücut geliştirme ilacı ve 175 paket enjektör bulundu. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de bir araçta yapılan amada 830 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Aramada yurt dışından getirildiği değerlendirilen 200 kutu 800 cinsel içerikli hap, 630 kutu vücut geliştirme ilacı ve 175 paket enjektör ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.