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Uzunköprü'de Kamu Arazisine Kenevir Ekimi: 1 Gözaltı

Uzunköprü'de Kamu Arazisine Kenevir Ekimi: 1 Gözaltı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kamu arazisine ekilmiş 52 kök kenevir ve 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirdi. Kenevirleri suladığı belirlenen M.G. (41) suçüstü yakalandı ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçlarından adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince kamu arazisine ekildiği belirlenen 52 kök kenevir ile 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi. Kenevirleri suladığı tespit edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyü sınırlarında bulunan kamu arazisinde kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmada, M.G. (41) isimli şahsın kenevirleri suladığı belirlendi. Bunun üzerine ekiplerce yapılan müdahalede M.G. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada boyları 70 ile 330 santimetre arasında değişen 52 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.G. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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