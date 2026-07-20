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İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltında

İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltında
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Edirne Emniyeti, İpsala Gümrük Kapısı'nda görevli 20 memuru suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük memurlarına yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen bir kişinin telefon görüşmeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon çerçevesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan toplam 20 gümrük memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'inin Keşan'da, 9'unun ise İpsala'da bulunan adreslerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin delillere el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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