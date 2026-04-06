Haberler

Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kybele heykeli yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirildi. Heykel, Anadolu kökenli mermerden yapılmış nadide bir kültür varlığı olarak tescillendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait mermer Kybele heykelini yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirdi. Uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik takip çerçevesinde harekete geçen ekipler, Anadolu'da bereketi simgeleyen ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendiği belirlenen Kybele heykelini muhafaza altına aldı. Müze Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen heykelin Anadolu kökenli mermerden yapılmış nadide bir kültür varlığı olduğu tescillendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

