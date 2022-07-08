Eczaneden çıkan kadına otomobil çarptı Balıkesir'in Edremit ilçesinde eczaneden çıkan kadına, geri geri gelmekte olan otomobil çarptı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde eczaneden çıkan kadına, geri geri gelmekte olan otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Kurşunlu Caddesi Eskibayram yerinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 10 ABD 111 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle geri geri giderken eczaneden çıkmakta olan 73 yaşındaki Hamide A.'ya çarptı. Yaralanan kadın, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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