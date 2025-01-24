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Eber Gölü'nde Yangın Çıkarmaya Çalışan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Eber Gölü'nde yangın çıkarmaya çalışan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, bölgenin doğal güzelliklerini ve biyoçeşitliliğini korumak için sıkı tedbirler alıyor.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nü yakmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında kalan, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitliliğin yanı sıra doğal güzelliğiyle de hayran bırakan Eber Gölü'nü korumaya, çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı sıkı tedbirler almaya devam ediyor. Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Yakasenek köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde gelen ihbar üzerine yapılan kontrolde bölgede görgü şahitlerinin beyanlarına göre yangın çıkarmaya çalışan K.K. isimli şahıs ekiplerce yakalandı. Şahsın gözaltına alınmasıyla, muhtemel bir yangının faciasının önüne geçilmiş oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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