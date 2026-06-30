Eber Gölü'nde çıkan yangın sulak alana ulaşınca kendiliğinden söndü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda sabaha karşı çıkan küçük çaplı kamış yangını gölün sulak alana ulaşınca büyümeden kendiliğinden söndü.

Edinilen bilgilere göre, Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesi yakınlarındaki sazlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirmeye hazırlanırken, yangın gölün sulak alanına ulaştı. Sazlık alanda ilerleyen alevler, suyla temas etmesi üzerine doğal bir engelle karşılaşarak kendiliğinden söndü. Yangının büyümeden sönmesi çevre sakinlerine derin bir nefes aldırırken, bölgede herhangi bir maddi hasar ya da geniş çaplı tahribat yaşanmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı