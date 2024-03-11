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E5 Karayolu'nda iftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga kamerada

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İstanbul'un iftar saatinde kilitlenen trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu. Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

E5 Karayolu'nda iftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga kamerada

İstanbul'un iftar saatinde kilitlenen trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ramazan ayının gelmesiyle trafik çilesi ikiye katlandı. Özellikle iftar saatinde artan trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu.

E-5 Karayolu Esenyurt -Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı. Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü diğer şahsı tekmeledi. Kavga, sürücülerin araya girmesiyle büyümeden bitti. Kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Kavga Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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