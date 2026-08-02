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E-87 karayolunda çekici yangını

E-87 karayolunda çekici yangını
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Altınoluk-Edremit istikametinde E-87 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir çekici alev alev yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk-Edremit istikametinde E-87 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir çekici alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta soğutma çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk-Edremit istikameti E-87 karayolunda seyreden 35 CNF 22 plakalı çekicide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine vardıklarında çekicinin alevler içinde kaldığını belirledi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri sahadan ayrılırken, olay yeri güvenlik ve trafik akışının sağlanması amacıyla trafik polislerine bırakıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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