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Düziçi'nde Kontrolden Çıkan Şarjlı Motosiklet Kazası

Düziçi'nde Kontrolden Çıkan Şarjlı Motosiklet Kazası
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen bir şarjlı motosiklet, kontrolden çıktı ve bir iş yerinin demir kapısına çarparak durdu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan şarjlı motosiklet bir iş yerinin demir kapısına çarparak durdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesi Uzun Banı mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen şarjlı bisiklet bir anda kontrolden çıktı. Sürücüsünün durdurma çabaları işe yaramayınca bir işyerinin demir kapısına çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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