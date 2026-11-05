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Düziçi'nde KGYS'ye yansıyan kazalarda sürücü hataları öne çıktı

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Düziçi'nde KGYS'ye yansıyan kazalarda sürücü hataları öne çıktı
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Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede meydana gelen trafik kazalarının KGYS görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sürücü hataları ve dikkatsizlik öne çıkarken, motosiklet sürücüleri için kaskın hayati önemi vurgulandı ve yetkililer hız ve dikkatsizlikten kaçınılması için uyardı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralı ihlalleri dikkat çekti.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS görüntülerinde, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları yer aldı. Kazaların büyük bölümünde sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıkarken, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Emniyet yetkilileri, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaları, hız ve dikkatsizlikten kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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