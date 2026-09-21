Haberler

Düziçi'de 54 yaşındaki kadının ölümü soruşturmasında zanlılar adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düziçi'de 54 yaşındaki kadının ölümü soruşturmasında zanlılar adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Düziçi'de 54 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlı ile annesi ve babası adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan anne A.K. adliyede rahatsızlandı, ambulansta tedavi edildi; zanlı T.K. ise akşam adliyeye getirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 54 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şahıs ile annesi ve babası adliyeye sevk edildi.

26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında T.K. ile annesi A.K. ve babası H.K., 19 Eylül'de Kahramanmaraş il merkezi ve Andırın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne A.K. ve baba H.K., öğle saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. adliyede rahatsızlandı. Adliye bahçesine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen A.K., tedavisinin ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı T.K. ise akşam saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!

Süsledi püsledi, takı sırası ona gelince düğün salonuna getirdi
Düğünde havaya açılan ateş kadını vurdu! Aksaray'da 10 magandadan 9'u tutuklandı

Havaya sıktılar, kurşun bir kadına isabet etti! 9'u cezaevinde
İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam ediyor

Ülkesinin kahramanı olmaya devam edecek
Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı

Bir damla su ortalığı karıştırdı! Parkta silahlar çekildi
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi

Darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı: 26 sanığa hapis yolu göründü