Düzensiz Göçmenler Motor Arızası Nedeniyle Kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında seyreden ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu motor arızası yapması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortaca ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. - MUĞLA