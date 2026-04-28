Bodrum'da göçmen kaçakçılığında 2 zanlı daha tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

23 Nisan'da Karaada açıklarında bir bot içerisinde 40 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlk etapta gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devamında sonradan tespiti yapılan B.F.M. ve M.M.O. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi

Babası anlattı! Belinay son 1 ay tek bir şeyden bahsetmiş
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı