Düzceliler, Orman Yangınına Müdahale Edenlere Destek Oldu

Düzceliler, orman yangınına müdahale eden personellere su, maske, ayran ve yiyecek taşıdı. Evinden ayran yapıp getiren kadın, "Allah onlardan razı olsun" dedi.

Düzce'de orman yangını ile mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da Düzceliler birlik beraberlik örneği gösterdi. Yangın bölgesine su, maske, ayran ve yiyecek taşıyan Düzceliler örnek bir davranış sergilerken, bir kadın evinde yaptığı ayranı personellerin yanına getirdi. Evinde yaptığı ayranı söndürme çalışmalarına katılanlara getiren kadın, "Allah onlardan razı olsun. Onlara ayran yaptım getirdim. Hepsi helal olsun. Soğuk su getirdim onlara. Oğlumla yanan alanlardaki personellere de gönderdim. Allah güç kuvvet versin" şeklinde konuştu. - DÜZCE