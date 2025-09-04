Haberler

Düzceliler, Orman Yangınına Müdahale Edenlere Destek Oldu

Güncelleme:
Düzce'de bir kadın, orman yangınına müdahale eden personellere evinde yaptığı ayran ve su götürdü. Düzceliler, yangın bölgesine yiyecek ve su taşıyarak birlik beraberlik örneği sergiledi.

Düzceliler, orman yangınına müdahale eden personellere su, maske, ayran ve yiyecek taşıdı. Evinden ayran yapıp getiren kadın, "Allah onlardan razı olsun" dedi.

Düzce'de orman yangını ile mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da Düzceliler birlik beraberlik örneği gösterdi. Yangın bölgesine su, maske, ayran ve yiyecek taşıyan Düzceliler örnek bir davranış sergilerken, bir kadın evinde yaptığı ayranı personellerin yanına getirdi. Evinde yaptığı ayranı söndürme çalışmalarına katılanlara getiren kadın, "Allah onlardan razı olsun. Onlara ayran yaptım getirdim. Hepsi helal olsun. Soğuk su getirdim onlara. Oğlumla yanan alanlardaki personellere de gönderdim. Allah güç kuvvet versin" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
