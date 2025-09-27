Düzce Üniversitesi'nde Öğrenci Güvenliği İçin 300 Polisle Denetim Yapıldı

Düzce Üniversitesi'nin yeni akademik yılının başlangıcı ile birlikte Konuralp bölgesinde artan öğrenci nüfusunun huzur ve güvenliği için 300 polisle eş zamanlı denetim yapıldı.

Düzce'de yeni akademik yılın başlaması ile birlikte bölgede bulunan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet ekipleri denetimlerini bölgede sıklaştırdı. Özellikle kız yurtlarının giriş bölgeleri ve 10 farklı noktada 300 polisle eş zamanlı denetim yapıldı. Narkotik, asayiş, trafik, hassas burunlu köpekler, İnsansız Hava Araçları ve gece kartallarının katıldığı denetimde 3 bin kişi ile yüzlerce araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 600 gram esrar ele geçirilirken, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliği için denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Dron destekli denetimler yapıldı

Beçi ışıklı kavşağında ise dron destekli denetim yapıldı. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı denetimlerde araçlar didik didik arandı. - DÜZCE