Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Öğrenci Güvenliği İçin 300 Polisle Denetim Yapıldı

Düzce Üniversitesi'nde Öğrenci Güvenliği İçin 300 Polisle Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni akademik yılın başlamasıyla Düzce'de öğrencilerin huzur ve güvenliği için 300 polisle bölgedeki denetimler sıklaştırıldı. Dron destekli denetimlerde 600 gram esrar ele geçirildi.

Düzce Üniversitesi'nin yeni akademik yılının başlangıcı ile birlikte Konuralp bölgesinde artan öğrenci nüfusunun huzur ve güvenliği için 300 polisle eş zamanlı denetim yapıldı.

Düzce'de yeni akademik yılın başlaması ile birlikte bölgede bulunan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet ekipleri denetimlerini bölgede sıklaştırdı. Özellikle kız yurtlarının giriş bölgeleri ve 10 farklı noktada 300 polisle eş zamanlı denetim yapıldı. Narkotik, asayiş, trafik, hassas burunlu köpekler, İnsansız Hava Araçları ve gece kartallarının katıldığı denetimde 3 bin kişi ile yüzlerce araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 600 gram esrar ele geçirilirken, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliği için denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Dron destekli denetimler yapıldı

Beçi ışıklı kavşağında ise dron destekli denetim yapıldı. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı denetimlerde araçlar didik didik arandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.