Haberler

İtfaiyeciler ailelerinden uzakta yeni yıla girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ailelerinden uzakta yeni yıla giren Düzce itfaiye personeli, görevlerinin başında kutlama yaptı. İtfaiye Amiri Yasin Semiz ve personel, mesleğin zor ama duygu dolu yanlarını paylaştı.

Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görev başında girdi. Ailelerinden uzakta giren itfaiye personelleri herkesin yeni yılını kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı coşkulu bir şekilde kutlanırken,Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görevi başında girdi. Ailelerinden uzakta yeni yılan giren ekipler kendi aralarında yeni yılı kutladı. Görevlerinin başlarında olduğunu belirten İtfaiye Amiri Yasin Semiz, "Ailemden ayrı 24 saati burada geçireceğiz. Allah inşallah memleketimize Düzcemize kazasız belasız bir yıl geçirmeyi nasip eder. Ailemizden uzağız, itfaiye ailemiz ile beraber yeni yıla giriyoruz. Burada güzel bir yıl geçirdik. Burada aile gibiyiz. Evdeki ailemiz bir yana burada ki ailemiz ise bir yanadır. Tabii ki evde çocuğumuzdan ayrıyız" ifadelerini kullandı.

"Bu meslek duygu dolu"

İtfaiye personeli Refik Şahin, "Daha öncede yılbaşında görevdeydim. İtfaiyeci olmaktan gurur duyuyorum. İlerleyen yıllarda emekli olacağım. Bu meslek çok duygu dolu bir meslek. Ailelerimizden tabii ki uzaktayız. Ama arkadaşlarımız burada bizim ailemiz. Bu zamana kadar acısı ile tatlısıyla olaylara hep beraber gittik. Bu bizi daha çok bağlıyor. Gururluyuz arkadaşlarla" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor