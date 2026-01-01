İtfaiyeciler ailelerinden uzakta yeni yıla girdi

Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görev başında girdi. Ailelerinden uzakta giren itfaiye personelleri herkesin yeni yılını kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı coşkulu bir şekilde kutlanırken,Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görevi başında girdi. Ailelerinden uzakta yeni yılan giren ekipler kendi aralarında yeni yılı kutladı. Görevlerinin başlarında olduğunu belirten İtfaiye Amiri Yasin Semiz, "Ailemden ayrı 24 saati burada geçireceğiz. Allah inşallah memleketimize Düzcemize kazasız belasız bir yıl geçirmeyi nasip eder. Ailemizden uzağız, itfaiye ailemiz ile beraber yeni yıla giriyoruz. Burada güzel bir yıl geçirdik. Burada aile gibiyiz. Evdeki ailemiz bir yana burada ki ailemiz ise bir yanadır. Tabii ki evde çocuğumuzdan ayrıyız" ifadelerini kullandı.

"Bu meslek duygu dolu"

İtfaiye personeli Refik Şahin, "Daha öncede yılbaşında görevdeydim. İtfaiyeci olmaktan gurur duyuyorum. İlerleyen yıllarda emekli olacağım. Bu meslek çok duygu dolu bir meslek. Ailelerimizden tabii ki uzaktayız. Ama arkadaşlarımız burada bizim ailemiz. Bu zamana kadar acısı ile tatlısıyla olaylara hep beraber gittik. Bu bizi daha çok bağlıyor. Gururluyuz arkadaşlarla" şeklinde konuştu. - DÜZCE