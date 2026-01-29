Haberler

Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile tırın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile tırın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü tıra arkadan çarparak iki kişinin ölümüne neden oldu. Sürücü ve muavinin hayatını kaybettiği kazada, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yolcu otobüsünün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücünün de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi geçişi Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde Ziya Yılmaz idaresindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Ş.İ. yönetimindeki 50 ABP 724 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Ziya Yılmaz ve muavin Resul Ü. ile tır sürücüsü Ş.İ. ve otobüsteki yolcu D.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen muavin Resul Ü.'nün hayatını kaybetmesinin ardından, durumu kritik olan sürücü Ziya Yılmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
