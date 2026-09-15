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Düzce’de uyuşturucudan 65 kişi hakkında işlem yapıldı

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Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 65 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 65 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 şahıs tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7-13 Eylül tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 56 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 50 adet sentetik ecza, 3,2 gram metamfetamin, 174 gram bonzai, 2 kilo 276 gram esrar, 16 kök skunk bitkisi, 52 gram skunk, 13 kök kenevir, 4 gram sukunk tohumu, 174 gram bonzai, 1 gram kenevir tohumu, 3 adet öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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