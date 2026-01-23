Evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 kişinin evlerinde yapılan aramada 11 adet kavanoz ile gazete kağıdında net ağırlığı bin 409,7 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Hacılar köyünde ikamet ettiği bildirilen R.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların ikametinde, alınan arama kararıyla yapılan aramada, 11 adet kavanoz ile 1 adet gazete kağıdı içinde net ağırlığı bin 409,7 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet el tartısı, 1 adet kavanoz içerisinde kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 27 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

M.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada da 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan R.Ç. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.Ç.'nin ise idrar örnekleri ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. - DÜZCE