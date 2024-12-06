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Düzce'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 650 gram kubar esrar, 56 kenevir tohumu ve bir tabanca ile 21 mermi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak uyuşturucu geçmişi olan bir şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 650 gram kubar esrar, 56 adet kenevir tohumu, sarılmış 2 gram kubar esrar, tabanca ve tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi.

Düzce ili Çilimli İlçesi Yukarıkaraköy Köyünde ikamet eden M. Ö. isimli şahsın Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca takipli faaliyetler kapsamında geçmişte hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçundan suç kaydının olduğu tespit edilmiş ve şahsa yönelik istihbari çalışmalar yapılmıştır. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda şahsın Yukarıkaraköydeki ikametinde uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu tespit edilmiştir. KOM Şube Müdürlüğü narkotik tespit köpek unsuru uyuşturucu madde arama köpeği Eser ve bomba arama köpeği Alarm ile şahsın konutunda arama yapıldı. Aramada; 650 gram kubar esrar, 56 adet kenevir tohumu, sarılmış 2 gram kubar esrar, tabanca ve tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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