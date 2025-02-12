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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de yapılan polis operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla yakalanan 41 yaşındaki G.A., tutuklandı. Ekipler, şüphelinin evinde 110 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu eşyalar ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde saat 16.30 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 suç kaydı bulunan G.A.'ya (41) ait 110 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 16 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli G.A. isimli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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