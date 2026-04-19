Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutıklandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan H.U (27) tutuklandı. Operasyonda metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konuralp Orhangazi Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. 4 ayrı suç kaydı olan H.U (27) isimi şahsa yönelik düzenlenen operasyonda; 2 parça halinde 5 gram metamfetamin maddesi, 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U isimli şahıs çıkarıldığı mahlemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE