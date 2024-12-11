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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti şüphesiyle 2 kişinin ikametinde yaptıkları operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Gölyaka İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen takipli KOM faaliyetlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığına dair elde edilen istihbarı bilgiler çerçevesinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 150 gram bonzai, 3 adet extacy şeklinde tabir edilen uyuşturucu madde, 2 gram skunk şeklinde tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet kullanılmış 300 mililitre boş ve bir adet 115 mililitre şişe içerisinde dolu sıvı (A.M.) şeklinde tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 60 mililitre dolu vazol likit maddesi, 1 adet 500 mililitre pet şişe şeklinde kullanılmış uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaya başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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