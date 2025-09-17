Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: İki Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: İki Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Merkez Beyciler Mahallesi'nde yapılan çalışmada 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 22 suç kaydı bulunan S.A. (28) tutuklanırken, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı diğer operasyonda 65 gram eroin, 20 gram reçine esrar ve 3 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 suç kaydı bulunan İ.E. (62) tutuklandı - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a neler dedi neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firma yetkilisini terlettiği anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.