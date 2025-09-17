Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: İki Tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Merkez Beyciler Mahallesi'nde yapılan çalışmada 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 22 suç kaydı bulunan S.A. (28) tutuklanırken, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı diğer operasyonda 65 gram eroin, 20 gram reçine esrar ve 3 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 suç kaydı bulunan İ.E. (62) tutuklandı - DÜZCE