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Düzce'de Unutulan Çanta Fünye ile Patlatıldı

Düzce'de Unutulan Çanta Fünye ile Patlatıldı
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Düzce'de bir işletmede unutulan çanta, içerisinden gelen sinyal sesi üzerine bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içerdiği ses çıkaran cihazın motosiklet hırsızlığına önlem amaçlı olduğu tespit edildi.

Düzce'de işletmede unutulan çanta polis ekiplerinin çalışması sonrasında fünye ile patlatıldı.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede bulunan bir işletmede unutulan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Çanta ekiplerce kontrol edildiğinde çantanın içerisinden sinyal sesi geldi. Çantanın içinden gelen ses sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Araç trafiğine kapanan bölgede bomba imha ekipleri işletmenin içerisinde ses gelen çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden ise sinyal veren cihazın motosiklet hırsızlığına önlem olması için hareket edince ses çıkaran aparat olduğu tespit edildi. Bölgede bulunanlar rahatlarken, fünye ile patlatma anı anbeab kayıt altına alındı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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