Düzce'de Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'nin Samandere köyünde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Samandere köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köy içerisinde traktör ile seyir halinde olan Kemalettin Yöndem idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda traktörün altında kalan Kemalettin Yöndem hayatını kaybederken traktörde bulunan Ali Yöndem ise yaralandı. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Kemalettin Yöndem ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

