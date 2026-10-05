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Düzce'de trafikte kalan ambulansa Bölge Trafik ekipleri sinyalizasyonla geçiş sağladı

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Düzce'de trafikte kalan ambulansa Bölge Trafik ekipleri sinyalizasyonla geçiş sağladı
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Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası yoğunlukta kalan ambulans, Bölge Trafik ekiplerinin sinyalizasyon sistemine müdahalesiyle geçiş koridoru açılarak hızla geçirildi. Ekiplerin müdahalesiyle ambulans yoğun trafikten çıkarak yoluna devam etti.

Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle oluşan yoğunlukta ambulans trafikte kaldı. Bölge Trafik ekipleri, sinyalizasyon sistemine müdahale ederek ambulansın hızla geçişini sağladı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araç trafiğinin kilitlenmesi üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans da yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ambulansın zaman kaybetmemesi için kavşaktaki sinyalizasyon sistemine müdahalede bulundu. Trafik akışını düzenleyen ekipler, ambulansa geçiş koridoru oluşturarak sağlık ekibinin bölgeden hızla geçmesini sağladı.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ambulans, yoğun trafikten çıkarak yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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