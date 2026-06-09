Düzce'de bir haftada 17 binden fazla araç denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 17 bin 146 araç kontrol edilirken, 235 araç trafikten men edildi.

Düzce Valiliği tarafından açıklanan 1-7 Haziran tarihleri arasındaki trafik tescil ve denetleme verilerine göre, il genelinde yoğun trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 17 bin 146 araç ve 3 bin 169 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen bin 522 araca idari para cezası uygulanırken, 235 araç trafikten men edildi. Öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise 194 okul servisi denetlendi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyumunun sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı