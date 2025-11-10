Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 16 bin araç kontrol edilirken 34'ü alkolden 243 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 3-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 980 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 34 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 243 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE