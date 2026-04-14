Denetimlerde 159 araç trafikten men edildi

Denetimlerde 159 araç trafikten men edildi
Düzce'de polis ve jandarma trafik ekipleri, 6-12 Nisan tarihleri arasında 17 bine yakın araç, motosiklet ve okul servisinde denetim yaptı. 159 araç trafikten men edildi, bin 893 sürücüye idari ceza uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 17 bine yakın araç, motosiklet, okul servisi denetlendi, 159 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6- 12 Nisan tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 17 bine yakın araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 893 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 159 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
