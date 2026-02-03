Haberler

Düzce'de denetimlerde 419 araç trafikten men edildi

Düzce'de denetimlerde 419 araç trafikten men edildi
Güncelleme:
Düzce'de polis ve jandarma trafik ekipleri son bir haftada 18 bin aracı denetleyerek 2 bin 910 sürücüye ceza uyguladı. Denetimlerde alkollü araç kullanan 19 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Düzce'de polis ve jandarma trafik ekiplerinin son bir haftada sürdürdüğü çalışmalarda 18 bin araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 2 bin 910 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri, kazaların ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, son bir haftalık süreçte 18 bin araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 419 araç trafikten men edilirken, 2 bin 910 araca da idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 araç sürücüsünün de ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

