Düzce'de denetimlerde 228 araç trafikten men edildi
Düzce genelinde jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 895 araç ve bin 317 motosiklet kontrol edilerek, 228 araç trafikten men edildi. Kusurlu görülen sürücülere toplamda 2 bin 479 idari para cezası kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 17 bin 895 araç, bin 317 motosiklet, 200 okul servisi denetlendi, 228 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 16- 22 Şubat 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 17 bin 895 araç, bin 317 motosiklet, 200 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 479 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 228 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

500

