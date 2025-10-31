Düzce'de Trafik Denetiminde 1.838 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 838 sürücüye cezai işlem uygulandı. 462 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 6 binin üzerinde araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 462 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 84 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 85 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 39 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 40 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücüye ses ve gürültüden ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 838 sürücüye cezai işlem uygulandı, 122 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE