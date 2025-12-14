Tomruk yüklü tır 50 metreden uçtu: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü tır Kavuktaş mevkiinde 50 metre aşağıya ormanlık alana uçtu. Tır sürücüsü yaralandı.

Trafik kazası Yığılca ilçesi Kırık köyünde gece meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kırık köyü Paşabükü orman deposuna giden yolda Kavuktaş mevkiinde T.A. (57) idaresindeki tomruk yüklü tır yoldan çıkarak 50 metre aşağı ormanlık alana uçtu. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralı tır sürücüsünü bulunduğu alandan çıkartarak ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE