Düzce'de Suçla Mücadele Denetimleri: 156 Gözaltı, 24 Tutuklama

Güncelleme:
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araması bulunan 156 şahıs gözaltına alındı, 24 kişi tutuklandı. 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 20 bin kişi sorgulandı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde araması bulunan 156 şahıs gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 20 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 156 kişi yakalanırken, 24'ü tutuklandı.

Aramalarda ise 1 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 20 mermi, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
