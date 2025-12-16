Aranan 101 kişi yakalandı 29'u tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 23 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 101 şahıs gözaltına alınırken, 29 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 23 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 101 kişi gözaltına alınırken, 29 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 2 av tüfeği, 59 mermi, 6 şarjör, 20 kartuş, 18 uzun namlu silah fişeği ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE