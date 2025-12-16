Haberler

Aranan 101 kişi yakalandı 29'u tutuklandı

Aranan 101 kişi yakalandı 29'u tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 bin kişi sorgulandı, 101 kişi gözaltına alındı ve 29 kişi tutuklandı. Aramalarda çeşitli silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 23 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 101 şahıs gözaltına alınırken, 29 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 23 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 101 kişi gözaltına alınırken, 29 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 2 av tüfeği, 59 mermi, 6 şarjör, 20 kartuş, 18 uzun namlu silah fişeği ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
title