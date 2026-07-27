Düzce’de Bir Haftada 19 Bin Kişi Sorgulandı, 33 Kişi Yakalandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 19 bine yakın şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 33 şahıs yakalanırken 17'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin 618 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 33 kişi gözaltına alınırken 17'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 6 tabanca, 4 av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, bin 299 mermi, 143 kartuş ve 12 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer suçların önlenmesi için denetimlerin arttırılarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı