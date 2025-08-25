Düzce'de Şok Denetimlerde 79 Gözaltı, 16 Tutuklama

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 14 bin 789 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 79 şahıs gözaltına alınırken 16'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 14 bin 789 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 79 kişi gözlem altına alınırken 16'sı adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 75 mermi ve 31 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE