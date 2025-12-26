Haberler

Otobüsten 46 bin silah parçası çıkmıştı: 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'a sevkiyatı yapılan 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce'de bir yolcu otobüsünde, İstanbul'a sevkiyatı yapılan 46 bin 655 silah parçası ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren silah kaçakçılarına yönelik yaklaşık 23 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelilerin Düzce'den İstanbul'a çok sayıda silah parçası sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.E.K.'ye ait Tokuşlar Mahallesi'ndeki iş yeri, otomobil ve yolcu otobüsünü takibe aldı. İş yerinden silah parçalarının koliler ve torbalar içerisinde otobüse yüklendiği tespit edildi. Otoyolda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, toplam 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 2 bin 100 mekanizma yatağı, 2 bin 100 üst kapak tutucu, 2 bin 100 üst kapak düşürme mandalı, 2 bin 100 iğne kontrol pimi, 2 bin 100 arpacık, 2 bin 50 tetik tutucu, 2 bin 50 iğne tutucu gibi diğer tamamlayıcı parçalar ile 1 adet silah yapımında kullanılan çok amaçlı torna tezgahı yer aldı. Ayrıca, aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen malzemelerin birleştirilmesi durumunda yaklaşık 2 bin 100 ruhsatsız tabanca üretilebileceğini belirledi.

5 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ. ve Z.D. tutuklanırken, D.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
