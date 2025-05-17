Düzce'de Otoyolda Tır ve Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Otoyolda Tır ve Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bir tır ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Anadolu otoyolu Düzce kesimi Beyköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyretmekte olan M.Ö. idaresinden 14 KM 561 plakalı Volvo marka tır önünde seyreden olan L.Ç. idaresindeki 39 ACU 236 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamete gitmekten olan N.M. idaresindeki 41 AVN 274 plakalı TOGG marka otomobilde tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Hastanelerde müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otoyol Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenli önlemi alırken otoyolda seyreden meraklı sürücülerin trafiği tehlikeye sokmaması içinde uyarılarda bulundular. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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