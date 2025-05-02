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Düzce'de Otomobil Yangınına Esnaf Müdahale Etti

Düzce'de Otomobil Yangınına Esnaf Müdahale Etti
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Düzce'de bir otomobilin motor kısmından alev alması sonucu çevredeki esnaf yangın tüpü ile yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri de olay yerinde kontrol yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motor kısmından alev alan otomobile çevredeki esnaf yangın tüpü ile müdahale etti.

Yangın, öğlen saatlerinde Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre U.A. idaresindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün yolun kenarına çektiği araca çevredeki esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken ihbarla gelen itfaiye ekipleri aracı kontrol edip bölgeden ayrıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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