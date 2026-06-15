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Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Düzce'de D-100 karayolunda otomobilin çarptığı 86 yaşındaki bisikletli Bedri A. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobilin çarptığı 86 yaşındaki bisikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yaşanan kazada D-100 karayolu üzerinden Çerkez Taşköprü Sapağı mevkisinde şehir merkezi istikametine dönmekte olan ve sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola aniden çıktığı belirtilen Bedri A.'nın (86) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerek yaralanan A.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bedri A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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