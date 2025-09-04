Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Mengen köyünde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
Düzce (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Mengen köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen köyü sınırları içinde bulunan ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla yangını söndürerek, soğutma çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa