Haberler

Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Mengen köyünde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Düzce (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Mengen köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen köyü sınırları içinde bulunan ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla yangını söndürerek, soğutma çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalemi polise fırlatan kadın, bedelini ağır ödedi

Kalemi polise fırlatan kadın, bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.