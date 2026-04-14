Uyuşturucudan 78 şahsa işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 78 şüpheli şahsa işlem yapılırken 7 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6- 12 Nisan tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 76 olaya müdahale edilirken, 78 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 7 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 152 adet sentetik ecza, 221 gram esrar, 213 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 54,15 gram bonzai, 1 gram amfetamin, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4,5 gram kokain, 164 gram bonzai hammaddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı