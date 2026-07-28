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Düzce'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Düzce'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Düzce-Akçakoca Karayolu Beyciler Işıklı Kavşak'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Z.A. yönetimindeki motosiklet ile yaya geçidinden geçen E.E.'nin motosikleti çarpıştı. Yaralılar Z.A., E.E. ve yolcu E.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Beyciler Işıklı Kavşakta meydana geldi. Akçakoca istikametine seyreden Z.A. idaresindeki 34 GTF 379 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet yaya geçidinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Z.A., E.E. ile yolcu E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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