Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda motosiklet park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Teknopark Kavşağı istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DP 8079 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halinde bulunan İ.S.'ye ait 34 KN 7919 plakalı tırın dorsesine çarpıp yola savruldu. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü refüjde kaldırıma taşına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapatılan yol motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE